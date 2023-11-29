مدير مستشفى أبو الريش يكشف أعراض فيروس يصيب 90% من الأطفال

كتب- عمر كامل:

قال الدكتور شريف الأنواري، مدير مستشفى أبو الريش بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، إن دور البرد والأعراض المنتشرة بين الأطفال خلال هذا الأيام، معروف ويتكرر سنويا بكثرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر نهاية كل عام باعتبار أن هذا موسم لانتشار فيروس يصيب الأطفال يسمى بالفيروس المخلوي.

وأضاف الأنواري خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن أعراض هذا الدور المنتشر والذي يعتبر سبب إصابة حوالي 90% من الأطفال تتشابه مع دور البرد العادي.

وأشار مدير مستشفى أبو الريش للأطفال إلى أن أبرز الأعراض تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة لدى الأطفال وتصل إلى التهاب رئوي بسيط إلى متوسطة وحالات قليلة جدا قد تصاب بالتهاب رئوي شديد قد تحتاج إلى مستشفى.