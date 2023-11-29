مستشار الرئيس الفلسطيني: هناك مؤشرات عن تمديد الهدنة في غزة

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إن هدفنا الأول الآن الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار فى غزة ونسعى إلى تأمين احتياجات قطاع غزة للحفاظ على بقاء المواطنين وإفشال مخطط التهجير وإنهاء الاحتلال.

وأضاف الهباش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بى سى مصر اليوم الأربعاء، أن التوجهات العنصرية للحكومة الإسرائيلية هى السمة الغالبة على سياستها، مؤكدا أن ما يجري فى القدس اليوم خطير جدا وهناك اعتداءات يومية وهدم المنازل وطرد المواطنين.

وأردف الهباش أن الحكومة الإسرائيلية تنكر وجود الشعب الفلسطيني وتؤمن بأن هذه الأرض أرضها، مؤكدا أن هناك مؤشرات وأنباء عن تمديد الهدنة في غزة وليس لدينا شئ مؤكد.

وأوضح الهباش: إسرائيل تحاول تخدير الوعى العربى والفلسطينى لنقل الاهتمام من إدانة للعدوان إلى تحرير الأسرى.