برلمانية: تخرج دفعة من برنامج الموازنة التشاركية بالفيوم خطوة جيدة

كتب - نشأت علي:

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن تخرج أول دفعة من البرنامج التدريبي «للموازنة التشاركية» بالفيوم، خطوة جيدة تمثل ثمارا للجهود المبذولة من الوزارات المعنية، ومؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، بهدف دعم توجه الدولة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية في خطط الحكومة والسياسات المالية للدولة وتعظيم مشاركة الشباب باعتباره ركيزة أساسية وشريك أصيل في بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضحت في تصريحات صحفية لها، أن الموازنة التشاركية تتيح الفرصة للاستماع إلى تحديات ومشاكل المواطنين، الذين تم تدريبهم على حل هذه المشاكل بأنفسهم، وتنفيذ حلول مبتكرة على أرض الواقع من خلال مبادرات محلية ومشروعات تم صياغتها بشكل احترافي وعملي قابل للتنفيذ، دون إضافة أي أعباء على الخزانة العامة للدولة.

وقالت عضو مجلس النواب: الشباب الذين تم تأهيلهم في البرنامج التدريبي من القادة المحليين بشأن الموازنة التشاركية بالفيوم، يمثلون سفراء لذلك البرنامج في الموازنة التشاركية ويلعبون دورًا محوريًا في ميدان العمل الاقتصادى، وهو ما سيكون له أثر في بناء الثقة بين شركاء التنمية لتحسين الإنفاق العام، وزيادة جودة الخدمات العامة.

وطالبت النائبة رغدة نجاتي، بتفعيل ذلك البرنامج الوطنى، في باقي المحافظات حتى يزداد عدد سفراء القادة المحليون بأفكارهم المبتكرة القادرة على حل مشكلات المواطنين.