نقيب السياحيين يكشف لـ"مصراوي" خطة تنشيط السياحة الريفية

كتب- محمد أبو بكر:

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن السياحة الريفية، تُعد كنزا مهما يرسخ تاريخ القرية المصرية، والاهتمام بهذا النوع من السياحة؛ يساعد على الترويج للمقصد السياحي المصري.

وأضاف "حلقة"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه توجد بعض الرحلات السياحية الريفية لمحافظة الفيوم، ولكن يجب على المحافظين بكل محافظات مصر بالدلتا والصعيد، اختيار قرية ريفية نموذجية وتجهيزها لاستقبال السياحة بها.

وأوضح نقيب السياحيين، أنه لتجهيز قرية مُعينة للسياحة الريفية، لا بد من وجود استعدادات معينة بها، ونصائح وتوعية لسكان هذه القرية، وفي نفس الوقت، يوفر لهم تطوير هذا النوع من السياحة، على توفير فرص عمل، سواء من خلال، افتتاح محال المأكولات أو المشروبات أو الحرف اليدوية وغيرها.

وأشار حلقة إلى أن السياحة الريفية ليست متشابهة بشكل كامل، حيث يوجد تمييز بين المدن، من خلال اختلاف مدن الريف بالصعيد عن الدلتا، مما يتيح وجود تميز وتعدد بالبرامج السياحية.

ولفت إلى أنه يجب أن يتم فتح آفاق الاستثمار في المناطق الريفية للمستثمرين، من خلال تخصيص المحافظات الأراضي التي يمكن طرحها للاستثمار، وتحديد أنواع الاستثمار المطلوبة بهذه القري أو الأرض، وفقًا لقانون الاستثمار، مع وجود تسهيلات متعددة، وإعفاءات ضريبية؛ حتى يتمكنوا من استرداد الأموال التي ستنفق على هذه الأراضي.

وتابع حلقة، أنه لا يمكن توقع عدد السائحين من هذا النوع من السياحة، قبيل الانتهاء من البنية التحتية والأساسيات المطلوبة وكافيهات ومطاعم وبيوت ريفية في صورة مطاعم وموتيلات" بيت ريفي" حالة الإقامة ليلة أو إثنين؛ مما سيشجع المواطنين الذين يمتلكون بيوتًا مغلقة بافتتاحها للسائحين والاستثمار فيها.

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