فصل حجاج السياحة عن "المباشر".. إجراءات تنفيذ الشركات لحج الفرادى

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن ضوابط الحج 1445هـ، نصت على عدد من الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الشركة لحج الفرادي 1445هـ.

وأضاف "صادق"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الشركة لحج الفرادي 1445هـ، منها، طلب الشركة الراغبة في تنفيذ تأشيرات الحج الفرادي، وضرورة تقديم الشركة صور التأشيرات الخاصة بالعدد المطلوب تنفيذه ومرفق معها صور جوازات السفر.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور الآتية، الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الشركة لحج الفرادي 1445هـ، كالآتي:

- نموذج للبرنامج الخاص بالرحلة المطلوب تنفيذها للحج الفرادي، شريطة أن يتم تحسين مستوى الطوافة لمستوي 5 نجوم.

- نموذج عقد الحاج مع الشركة، مذود به جميع بيانات الحج، من سعر وسكن وطوافة وانتقالات.

- تعهد مجمع من الشركة يفيد (صحة التأشيرات المباشرة، وتقديم عقود إسكان وخدمات وانتقالات واستخدام الخيام المخصصة لهذه الأعداد، وتقديم خطاب ضمان لصالح وزارة الحج السعودية بقيمة 50 ريال سعودي عن كل تأشيرة قيمة ضمان سكن وفقًا لتعليمات وزارة الحج السعودي، وتعهد الشركة بفصل حجاج السياحة عن حجاج المباشر في السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المناسك بعرفات ومنى).

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