سفير مصر بإيطاليا: جلسات مع الجالية المصرية قبل انتخابات الرئاسة - فيديو

كتبت -داليا الظنيني:

كشف سفير مصر بإيطاليا، بسام راضي، آخر الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024، مبينا أن هناك تواصل دائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لتنسيق أمور الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، لبرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه التقى وزيرة الهجرة، سهى جندي، وتم عقد لقاءات مع رموز الجالية المصرية في إيطاليا؛ للوقوف على كافة الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي.

وشدد راضى على أن السفارة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، لافتا إلى أن مقر السفارة المصرية في إيطاليا هو اللجنة الانتخابية الأساسية للمواطنين، موضحا أنه في روما سيكون هناك قسما قنصليا معني بشؤون الانتخابات والتواصل مع المواطنين.

وأردف راضي أن الرقم القومي أو جواز السفر يجب أن يكون ساريا لإتمام عملية الانتخاب، مؤكدا أن وزارة الخارجية عملت على تطوير أجهزة الحاسب الآلي التي تساعد السفارات والقنصليات في العملية الانتخابية.

وتابع:"أتمنى وصول نسبة التصويت لأعلى مستوى لها في الانتخابات الرئاسية 2024، والمشاركة في الانتخابات لكونها رسالة للعالم على التطور التي تشهده الجاليات المصرية في الخارج، ورسالة على الاستقرار الأمني والسياسي الوطني.

وأكمل راضي: نعقد جلسات مع الجالية المصرية للرد على الأسئلة المتعلقة بالأوضاع المحيطة بمصر والإقليم، ومدى التحديات التي تواجه قيادة الدولة؛ لاعتبار أن مصر واحة الأمن والأمان في المنطقة، خاصة

وأكد راضي:"نرصد بالأرقام الشائعات على التواصل الاجتماعي بكل شفافية، وهناك استحسان كبير من المواطنين بالمعلومات التي يتم عرضها سواء في الإعلام المرئي أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي".