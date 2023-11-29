حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي بمواصلة تطوير المشروعات الاقتصادية الوطنية وإيقاف القطارات بين "العلمين والضبعة"

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، وقف حركة القطارات بين محطتي العلمين والضبعة لمدة 12 يومًا، ومجلس الآثاريين العرب يخصص منح الماجستير والدكتوراه لطلبة قطاع غزة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: