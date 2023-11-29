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حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي بمواصلة تطوير المشروعات الاقتصادية الوطنية وإيقاف القطارات بين "العلمين والضبعة"

07:24 م الأربعاء 29 نوفمبر 2023
حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي بمواصلة تطوير المشروعات الاقتصادية الوطنية وإيقاف القطارات بين "العلمين والضبعة"

حدث في 8 ساعات

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كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، وقف حركة القطارات بين محطتي العلمين والضبعة لمدة 12 يومًا، ومجلس الآثاريين العرب يخصص منح الماجستير والدكتوراه لطلبة قطاع غزة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

وزير العمل الرئيس السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الآثاريين العرب الدكتور محمد الكحلاوى قطاع غزة وزير الزراعة انتصار السيسي شاحنات وقود القاهرة الإخبارية الأزهر الشريف فلسطين هيئة المجتمعات العمرانية الهيئة القومية لسكك حديد مصر

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