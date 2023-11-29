هل البنيان الجسماني للبشر سيحدث له تعديل في الجنة؟.. خالد الجندي يجيب - فيديو

كتب - محمد أبو بكر:

قدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال" مع عدد من الشباب للمناقشة في أمور الدين.

وسأل الشباب، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "هل كان سيدنا آدم وحواء مخلوقين بشكل وهيئة مختلفة، عندما ذكر القرآن الكريم، (وبدت لهما سوءاتهما)، وبالتالى ما نوعية الستر الذي كان يستر جسمهما؟".

وأجاب الشيخ خالد الجندي، قائلًا: "السوءة هى العورة لأنه يسوء المرء أن تظهر، الشجرة التى أكل منها آدم لا نعرف نوعها، والترتيبات البيولوجية على آدم لا يوجد عليها دليل في القرآن الكريم".

وتابع: "لو كان آدم وحواء عندهم سوءة فهذا دليل أنهم كانوا يعرفونها وكانت تستخدم في الجنة، وفي الآخرة لا يوجد بول وحيض وغيره، سيحدث تغيير فى البنيان الجسماني للبشر في الجنة، نحن نسمع عن العسل لكن الكيفية لا نعرف أكيد مختلفة ".