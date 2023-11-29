إعلان

BBC

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية

04:33 م الأربعاء 29 نوفمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية.

ووجه الرئيس فى هذا الصدد بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومى.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي مواصلة تطوير البرامج والمشروعات المشروعات الاقتصادية الوطنية مستجدات الوضع الاقتصادي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الطرح التكميلي.. أسعار شقق جنة في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر- اضغط للتفاصيل