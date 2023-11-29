مجلس الآثاريين العرب يخصص منح الماجستير والدكتوراه لطلبة قطاع غزة

كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب عن تخصيص منح 2023- 2024 لباحثي الماجستير والدكتوراه لطلاب قطاع غزة في 4 مجالات تشمل حصر وتوثيق المواقع والمباني الأثرية بقطاع غزة، وإعادة تأهيل المباني والمواقع الأثرية، والترميم المعماري والدقيق للمباني الأثرية المتضررة، واستخدام التطبيقات الحديثة كالرقمنة في توثيق الآثار.

وقال الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب إن فتح باب التقدم للمنح يبدأ من اليوم وحتى 15 يناير 2024 ويشترط تقديم الباحث موضوعًا جديدًا يعتمد على الاستقراء والاستنباط ويأتي بنتائج علمية جديدة، ولا تشمل المنح أعضاء الهيئة المعاونة في الجامعات والمعاهد على أن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا، ولا يحق التقدم لمرة ثانية لمن سبق له التقدم للصندوق ورُفض أو حصل على منحة سابقة من المجلس وستكون مدة المنحة 15 شهرًا للماجستير و 20 شهرًا للدكتوراه تبدأ من تاريخ التسجيل.

وأضاف ريحان: إن شروط التقدم للمنح تشمل تقديم خطة البحث كاملة معتمدة من الكلية أو المعهد وشهادة تفيد بقيد الطالب بإحدي الدرجات العلمية (الماجستير أو الدكتوراه) بإحدى الجامعات أو المعاهد العربية، ويرفق ملخص بأهمية الموضوع لا يتجاوز 500 كلمة باللغة العربية والإنجليزية مع عرض مختصر (فيديو) لأهم أهداف الدراسة مع ثلاثة صور شخصية وخطابين تزكية من أستاذين مختصين في نفس المجال بخلاف المشرف والسيرة الذاتية بالعربية والإنجليزية وصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

وسيقوم الصندوق بدعم الطلاب الذين تم اختيارهم إمّا بتوفير تذكرة سفر ذهابًا وإيابًا أو بدعم مادي مع النشر في المجلة أوالاشتراك في أعمال المؤتمر لمرة واحدة يحدده المجلس العلمي للصندوق حسب طبيعة الدراسة علمًا بأن إدارة المجلس غير مسؤولة عن قبول أو دعم الطلبات التي تقدم إليها إلا بعد موافقة أعضاء المجلس العلمي للصندوق.