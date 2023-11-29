بعد إعلان الطرح التكميلي.. أسعار شقق جنة في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر -صور

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كتب- محمد عبد الناصر:

قالت هيئة المجتمعات العمرانية إنها تستعد لطرح مرحلة تكميلية بعدد 480 وحدة سكنية بمشروع جنة، بمدينتَي (6 أكتوبر والقاهرة الجديدة) بمساحات تتراوح بين 100 و150م2، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online) من خلال بنك التعمير والإسكان.

وقالت الهيئة إن هذا الطرح مخصص للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع جنة؛ والتي سبق طرحها في الإعلان السابق، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

أسعار شقق جنة

سجل سعر متر شقق جنة، التي تم طرحها في فبراير الماضي، في مدينة 6 أكتوبر 9580 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ130 مترًا، مليونًا و245 ألف جنيه.

وسجل سعر المتر في القاهرة الجديدة 11575 جنيهًا، ووصل سعر الشقة الـ130 مترًا إلى مليون و595 ألف جنيه.

أنظمة السداد

تم استكمال سداد 20%، بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجر الإلكتروني، وسداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة (70%) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 سنوات) محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل.

ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة، ويشترط عدم سابقة الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمتقدم وزوجته وأولاده القصر، كما أنه لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ويتم استكمال الإجراءات وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.