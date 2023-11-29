البابا تواضروس: الكنيسة على مسافة واحدة من المرشحين.. وليس لها توجه سياسي معين

القاهرة - أ ش أ:

أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال البابا إن "إن الكنيسة على مسافة واحدة من كل المرشحين وليس لها توجه سياسي معين لكنها حريصة على أن يقوم المصريون بواجبهم من خلال المشاركة في التصويت".

جاء ذلك خلال استقبال البابا تواضروس الثاني في المقر البابوى بالقاهرة ، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والوفد المرافق له ، حيث استعرضا التاريخ الوطني والخدمي العظيم الذي تقوم به الكنيسة المصرية ودورها البارز بما تملكه من كنائس خارج القطر المصري كقوة داعمة للدولة المصرية خارجياً.

ومن جهته، أعرب فريد زهران عن تقديره للدور الوطني الكبير الذي تقوم به الكنيسة المصرية .. موضحا رؤيته وأسباب ترشحه للانتخابات وطلب من قداسة البابا وكل الرموز

الدينية ومن له تأثير على الشعب المصري دعوة المصريين للمشاركة..قائلا: "من يشعر بالرغبة في التغيير يجب أن يدلي بصوته في الانتخابات".

وأشار المرشح الرئاسي إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه برنامجه الانتخابي وكل الأحزاب الشريكة في حملته الانتخابية لأهمية ترسيخ مفهوم المواطنة ، وضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز كاستحقاق دستوري له أولوية لم يتحقق خلال السنوات الماضية.