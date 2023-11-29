وزير الزراعة يفتتح أكبر مركز للتلقيح الاصطناعي بمنطقة الشرق الأوسط

القاهرة - أ ش أ:

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، أكبر مركز للتلقيح الاصطناعي في الشرق الأوسط التابع لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة ومقره منطقة العامرية بالإسكندرية، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"

يأتي ذلك تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتحسين السلالات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من اللحوم والألبان، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال القصير إن الهدف من المركز هو تحسين جودة المنتج النهائي من الجرعات، ما يحقق التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني على مستوى الدولة.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للمركز حوالي 600 ألف جرعة سنويا ومستهدف الوصول بها إلى 1,2 مليون جرعة بعد أن كانت 150 ألفا فقط.

وأكد وزير الزراعة أهمية الدور الذي يقدمه مركز التلقيح الاصطناعي، باعتباره وسيلة هامه لرفع الكفاءة الإنتاجية والتناسلية لقطعان الماشية، خاصة وأن المركز يضم 62 طلوقة من أفضل السلالات العالمية ومعدل التحول فيها عال الإنتاجية، الأمر الذي يسهم في سد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد من اللحوم ورؤس الماشية، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الفلاح.

وناشد الوزير، المربين باتباع الأساليب الحديثة في تربية وتنمية الثروة الحيوانية لزيادة دخولهم بدلا عن الأساليب القديمة.

وأوضح القصير أن المركز يعمل على تقديم خدمات التحسين الوراثي ونشر الصفات الوراثية للطلائق المعروفة النسب والمختبرة لتكوين سلالات وأنواع ممتازة من الحيوانات، الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة إنتاج اللحوم والألبان وزيادة معدل النمو اليومي لعجول التسمين الناتجة.

ووجه وزير الزراعة، قيادات الوزارة بنشر ثقافة التلقيح الاصطناعي ومتابعة الجرعات وآثارها لدى المربين، كما أشاد بالقائمين على المركز والعاملين فيه.. مؤكدا أهمية دورهم في إطار رؤية الدولة لتنمية الثروة الحيوانية.