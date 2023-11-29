السيدة انتصار السيسي: مصر شعبًا وقيادة الداعم الأول لحقوق كل فلسطيني

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه "في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نحيي صمود الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه".

وأضافت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن "مصر شعبا وقيادة هي الداعم الأول لحقوق كل فلسطيني ليتحقق حلمه ويعيش في دولته المستقلة بكل حرية وكرامة إنسانية".

وتُشارك جمهورية مصر العربية، المجتمع الدولي، في إحيائه لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يُحتفل به في يوم التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام، تضامناً مع شعب فلسطين الصامد، وتأكيداً على حضور القضية الفلسطينية حيةً وحاضرةً في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي.

ويتزامن إحياء اليوم الدولي هذا العام، مع واقع أليم يشهد الشعب الفلسطيني فيه عدواناً غاشماً غير مسبوق، تُذبح فيه الإنسانية كل يوم منذ أكثر من أربعة وخمسين يوماً، في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني.