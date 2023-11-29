ضبط كمية كبيرة من المخدرات مع راكبين قادمين من أمريكا بمطار القاهرة -تفاصيل

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي راكبًا مصريًّا حاول تهريب كمية كبيرة ومتنوعة من المخدرات داخل حقائبه فور وصوله من أمريكا؛ لبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبط مصري آخر حاول تهريب أقراص مخدرة، وقامت سلطات الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية معهما .

وقالت الجمارك، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من نيويورك، استوقف حسام الشافعي، مأمور الجمرك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة؛ والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وأضافت الجمارك أنه بتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك، وأحمد الشريف رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب.

وكلَّف جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣، مصطفى حسن مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا؛ مما أسفر عن ضبط عدد كبير من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها بداخلها زيت الماريجوانا ومادة THC المخدرين، وبالتفتيش اليدوي بدقة تم ضبط كمية من الأسلحة البيضاء، وبلغت المضبوطات ٦٠ شيشة إلكترونية وتانك خاص بها بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر، و٧ أجهزة تستخدم لتسخين الشيش الإلكترونية، و٣ بايب، و٤ أجهزة أخرى؛ البعض بها نفس الزيت المخدر والبعض يستخدم في التعاطي، و٣١٣ قرصًا لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، و4 أدوات زجاجية ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، و٤ مطاوٍ و٥ سيلفي ديفينس، ونظارة ميدان، وأفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازتها طبقًا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

وقامت نفس الإدارة بضبط راكب مصري آخر بحوزته ٦٤ قرصاً لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من عماد صلاح مأمور اللجنة الجمركية، ومحمود عباس، وأمل مصطفى، مأمورَي الجمرك، في التفتيش اليدوي، ومن جهاز الفحص بالأشعة إسلام علاء وهاني مصطفى رئيس القسم، تحت إشراف حسن أبو زهرة رئيس القسم .

وأمر الدكتور حسين عبد الله هيكل، مدير الإدارة الرابعة بمبني الركاب رقم ٣، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٦٥، ضد الراكب الأول، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٦٤ ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبين إلى النيابة .