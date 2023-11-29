أبرزها سرعة التنفس.. 4 أعراض إذا ظهرت على طفلك توجه للمستشفى فورًا

كتب- عمر كامل:

قال الدكتور شريف الأنواري، مدير مستشفى أبو الريش المنيرة للأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة، إنه يمكن علاج دور البرد والأعراض المنتشرة بين غالبية الأطفال العظمى خلال الأيام الجارية في المنزل ولا تستدعي الذهاب إلى المستشفى.

وحذر الأنواري خلال تصريحات لـ"مصراوي" من 4 أعراض تستوجب الذهاب بالطفل فورا إلى المستشفى وعدم الاكتفاء بالعلاج المنزلي.

وأضح مدير مستشفى أبو الريش أن أبرز هذه الأعراض هي ارتفاع درجة حرارة الطفل المستمرة وتغير حالة مزاج الطفل إلى الحالة السيئة.

وأضاف أنه في حالة وجود سرعة في تنفس الطفل أو تحول لون وجه الطفل إلى اللون الأزرق يجب الذهاب إلى المستشفى فورا.