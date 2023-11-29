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BBC

ما هي التطعيمات اللازمة لحماية طفلك من عدوى الشتاء الفيروسية؟

08:01 ص الأربعاء 29 نوفمبر 2023

الدكتور شريف الأنواري، مدير مستشفى أبو الريش

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كتب- عمر كامل:

قال الدكتور شريف الأنواري، مدير مستشفى أبو الريش المنيرة للأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة، إن الوقاية خير من العلاج خصوصا للأطفال خلال فترة الشتاء.

وأكد الأنواري خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن أبرز أنواع الوقاية هو الحرص على حصول الأطفال على التطعيمات اللازمة والضرورية.

وأشار مدير مستشفى أبو الريش المنيرة أن أهم هذه التطعيمات هي تطعيم الانفلونزا في عمر الـ ٦ أشهر للطفل وتطعيم الالتهاب الرئوي.

ونبه أولياء الأمور بحصول أطفالهم على التطعيمات من خلال مراكز التطعيم الرئيسية ووزارة الصحة.

الدكتور شريف الأنواري مدير مستشفى أبو الريش عدوى الشتاء الفيروسية التطعيمات اللازمة لحماية طفلك

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