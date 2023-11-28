المستشار محمود فوزي: لقاءات الشباب كانت الأمتع لحملتنا

كتب - محمد شاكر:

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الحملة لم تعقد لقاءً فقط مع الشباب، بل عقدت من 3 إلى 4 لقاءات في الأسبوع مع الكيانات الشبابية.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية": "لقاءات الشباب كانت الأمتع بالنسبة إلينا لأننا لم نكن نعتمد على التحدث معهم كنوع من أنواع الدعاية، لأن أفضل نوع من أنواع الدعاية هو الرد على الأسئلة مهما كانت صعبة".

وتطرق رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى المحور الاقتصادي، قائلا: "هذا الموضوع مهم، فما يحدث في البلد ينعكس على المواطنين، لكن الأمر في حاجة إلى شيء من الصبر والفهم، حيث نستهدف في المرحلة المستقبلية المزيد من الاستثمارات وهو ما استلزم تدشين مشروعات البنية الأساسية وتوفير احتياطي نقدي".

وأكد، أن كل ما تم في البلد كان بناءً على خطة مدروسة ومجربة في دول كثيرة، مشددًا على أن الإنفاق على البنية الأساسية أمر مهم جدا ومفترض أولي لأي تنمية اقتصادية.

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