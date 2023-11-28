وزير الزراعة يكشف حجم المستهدف زراعته من القمح الموسم المقبل

كتب- حسن مرسي:

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الزراعي، أن محصول القمح أمن قومي لمصر، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالمحاصيل الاستراتيجي.

وقال القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد": إن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح الموسم الماضي كانت نحو 3.5 مليون فدان، ونستهدف الموسم الحالي الوصول إلى زراعة 3.9 مليون فدان من القمح، كما أن الحقول الإرشادية تساهم في زيادة الإنتاجية.

وناشد القصير، مساء اليوم الثلاثاء، المزراعين بضرورة الاعتماد على التقاوي المعتمدة، معقبًا: "التقاوي المعتمدة تزيد من إنتاجية المحاصيل، وتساهم في زيادة الإنتاج بمعدل 3 أردب".

وتابع: لدينا خريطة صنفية للزراعات في كل المحافظات، وفقا للخريطة الجغرافية والتغيرات المناخية، مطالبا المزراعين بالتواصل مع مسئولي المديريات الزراعية للحصول على التقاوي المعتمدة، وفي حالة وجود أي نقص في التقاوي يمكن للمزراع التواصل مع وزير الزراعة مباشرة.