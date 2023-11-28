استشاري تغذية: هذا المشروب يساهم في فقد الوزن (فيديو)

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن أي طعام يتناوله الإنسان يعمل على تدفئة الجسم، لأن هناك سعرات حرارية فى أى طعام.

وتابع استشاري التغذية العلاجية، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "المياه فقط هي الشيء الوحيد الذي يعمل على فقد الوزن، لأنها لا تحتوى على أي سعرات حرارية، والخيار به سعرات حرارية وبالتالي لا يعمل على التخسيس".

واستكمل: "ربنا أعطانا لكل موسم طعام، عندنا خضار صيفى وآخر شتوى وكذلك فى الشتاء يوجد خضار وفاكهة شتوى، وعلينا الالتزام بهذه الأطعمة فى مواسمها"، لافتا إلى أن التعديل الوراثى والهرمونات غيرت فى كمية الفيتامينات الموجودة فى الخضروات والفاكهة.