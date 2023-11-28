رئيس حملة "السيسي": عقدنا 40 لقاءًا عبر فيديوكونفرانس مع مصريين بالخارج في 60 دولة

كتب- محمد شاكر:

استعرض المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ملخصاً لما قامت به الحملة خلال الأيام الماضية؛ مؤكدا أنه تم عقد لقاءات مع خبراء ومعنيين في المجالات جميعها للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، لإضافتها ضمن رؤية مرشحنا في السنوات المقبلة، وبالفعل كانت لقاءات مثمرة.

وأضاف «فوزي»، خلال مؤتمر صحفي تعقده الحملة، وتعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الحملة أولت اهتمامًا كبيرًا خاصة للمصريين بالخارج، فحرصت على عقد 40 لقاء فيديو كونفرانس لمصريين بالخارج من 60 دولة.

وأكد أن الحملة تواصلت على نحو مباشر مع أكثر من 750 مصريًا من رؤساء الجاليات في بلادهم والقيادات الطبيعية في الأماكن التي يعيشون بها، مشيرا إلى أنّ عقدت 110 لقاءات بإجمالي 2750 زائرًا، ضمن 18 فاعلية خارجية، ومقابلة 315 جهة.