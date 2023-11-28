سمير فرج: مصر رفضت فكرة إدارة غزة بعد انتهاء الحرب

كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد لوليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، رفضه فكرة إدارة مصر لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد": إن الإدارة الأمريكية تحت ضغط كبير من الشارع الأمريكي، ويجب علينا اغتنام الفرصة خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، كما أن الرئيس الأمريكي يرحب بفكرة حل الدولتين حاليا.

وأوضح سمير فرج، أن الرئيس السيسي يبذل جهدا كبيرا من أجل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أمر بتوسيع معبر رفح من أجل الإفساح لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة.