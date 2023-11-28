بث مباشر| مؤتمر صحفي للحملة الرسمية لـ"السيسي" قبيل الصمت الانتخابي

كتب- محمد شاكر:

انطلق منذ قليل، المؤتمر الثالث للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمقر الحملة، قبل ساعات من الصمت الانتخابي، والذي يسبق إجراء الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر.

ودعا المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة، المصريين في الخارج إلى المشاركة بالانتخابات.

ووجه فوزي الشكر لجميع وسائل الإعلام الفترة الماضية، كما قدم ملخصا لما قامت به الحملة الفترة الماضية، مشيرا إلى عقد 110 لقاء في الداخل، و40 لقاء فيديو كونفرانس للمصريين بالخارج.

وحث المصريين في الخارج على المشاركة في الانتخابات، مؤكدا أن الدولة لم تتأخر عن رعاية المصريين في الخارج ولم تنساهم مستعرضا عددا نت الخدمات التي قدتها الدولة لهم خلال الفترة الماضية.