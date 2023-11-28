رئيس جامعة الفيوم السابق يكشف تفاصيل رحلة علمية طلابية بسلاسل جبال البحر الأحمر

كتب- عمر كامل:

نظم قسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة الفيوم رحلته العلمية الجيولوجية للعام الرابع على التوالي لطلاب الفرقة الرابعة إلى منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر، بهدف دراسة منطقة جبال البحر الأحمر من مدينة رأس غارب الى مدينة مرسى علم، خلال الفترة من 29 نوفمبر

وحتى 4 ديسمبر 2023.

وقال الدكتور أحمد جابر شديد، أستاذ الجيولوجيا ورئيس جامعة الفيوم السابق، والمشرف العام على الرحلة العلمية، إن هذا الرحلة العلمية تنظم بشكل سنوى خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعى وتقع تحت إطار الزيارات الميدانية والحقلية للطلاب.

وأضاف خلال تصريحات لمصراوي، أنه يتم خلال الرحلة دراسة الظواهر الجيولوجية للصحراء الشرقية فى منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر والمثلث الذهبى إضافة إلى زيارة مناجم خام الفوسفات بمدينة سفاجا والرخام ومناجم الذهب المنتشرة بالصحراء الشرقية وكذلك دراسة آبار المياه الجوفية المنتشرة بالمنطقة.

وأشار إلى أنه فى نهاية الرحلة يتم عقد امتحان عملى ونظري للطلاب يتم بناءا عليه تقييم الطلاب والتأكد من استيعابهم لبرنامج الرحلة، لافتا أن الرحلة العلمية تأتي تماشيا مع توجه الدولة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى ضرورة تطوير وتحديث طرق التدريس والتدريب لطلاب الجامعات وفى إطار حرص كلية العلوم بجامعة الفيوم على تدريب وتطوير مهارات طلابها.