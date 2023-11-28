إعلان

BBC

المرشح الرئاسي حازم عمر للمواطنين: "انزلوا وشاركوا في الانتخابات"

07:29 م الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

حازم عمر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد شاكر:

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، إن مصر دولة عريقة ضاربة بجذورها فى التاريخ، وشعبها شعب عظيم، وتستحق مكانة كبيرة بين الأمم.

وأضاف: مكانة مصر تعتمد على مشاركتك في اختيار من يمثلك في المرحلة المقبلة، مردفا: «انزل وشارك اختار اللي أنت عاوزه، شوف مين اللي برنامجه يتناسب مع طموحاتك واللي بتتمناه لمستقبل أولادك».

جاء ذلك خلال الرسالة التي أذاعتها «إكسترا نيوز» في إطار التزام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمبدأ تكافؤ الفرص وتشجيعا للمنافسة الشريفة في الانتخابات الرئاسية.

وتابع المرشح الرئاسي: «انزل وحط صوتك وشارك في صنع القرار، حفظ الله مصر، وشعبها».

حازم عمر المرشح الرئاسي حازم عمر مصر الانتخابات الرئاسية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"يمامة": الانتخابات الرئاسية التزام دستوري من أجل مستقبل مصر
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان