انضمام نقابة الصحفيين المصريين للاتحاد الدولي بإجماع الآراء

كتب- إسلام لطفي:

وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى للصحفيين بالإجماع على طلب العضوية الذي تقدمت به نقابة الصحفيين المصريين، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد اليوم لقيادة الاتحاد الدولى عبر تقنية "زووم".

ووفق بيان لنقابة الصحفيين، رحبت قيادة الاتحاد الدولي بانضمام نقابة الصحفيين المصريين للاتحاد الدولي، التى تعتبر واحدة من أهم نقابات الصحفيين فى أفريقيا، والمنطقة العربية وأكبرها.

وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلب الانضمام للاتحاد الدولى للصحفيين فى شهر مايو الماضى، وحصلت على الموافقة من حيث المبدأ فى سبتمبر الماضى خلال اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد الدولى للصحفيين فى رام الله قبل أن تحصل على الموافقة النهائية اليوم.

وقال ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ونائب رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين، إن القرار اتخذ بالإجماع وسط ترحيب من جميع النقابات، مشيرًا إلى أن القرار يأتى تتويجًا لجهود النقابة المصرية على المستوى المحلى، والإقليمى، والدولى، وكذلك دورها فى دعم القضية الفلسطينية، وعدد من القضايا الخاصة بالزملاء الصحفيين وحقوقهم فى مؤسسات صحفية مصرية ودولية.