أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازا رياضيا جديدا

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية، حققوا إنجازاً رياضياً جديداً خلال مشاركتهم ضمن المنتخب القومي في بطولة العالم للناشئين لرفع الأثقال والتى استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بدولة المكسيك.

وبحسب البيان: شارك 5 لاعبين من أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية ضمن (11) لاعبا ولاعبة يمثلون المنتخب القومي لرفع الأثقال في البطولة، وحصدوا (5) ميدالية متنوعة

بواقع (3 فضية- 2 برونزية) من إجمالى (9) ميداليات حققها المنتخب القومي لرفع الأثقال.

وحقق الطالب السيد على عطية (3) ميداليات متنوعة بواقع (1 فضية – 2 برونزية) في ميزان (61) كجم، وحققت اللاعبة فاطمة محمود صادق (2) ميدالية فضية في وزن (87) كجم.

وكان في استقبال البعثة المصرية فور وصولها إلى أرض الوطن وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة لتقديم التهنئة للاعبين الذين عبروا عن شكرهم وامتننانهم للقوات المسلحة

التى وفرت لهم كافة أوجه الدعم لتحقيق الألقاب والإنجازات الرياضية بكافة المحافل الدولية.