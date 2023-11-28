مطار القاهرة ينفذ تجربة طوارئ في صالة 4 لمواجهة أي حوادث

كتب- محمد عبيد:

نفذت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحق تجربة طوارئ بصالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة في مبنى الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، وذلك في إطار اهتمام وزارة الطيران المدني بالاستعداد التام لأي حالات طوارئ قد تحدث في المطارات وقياس قدرة الأفراد في مواجهة أي حوادث.

وبحسب بيان، تضمنت التجربة اكتشاف خروج دخان من فتحات التكييف في صالة الوصول مما أدى إلى إطلاق سارينة الإنذار وإبلاغ مركز العمليات الرئيسي، والبدء في عملية إخلاء الصالة من الموظفين والركاب وفصل الكهرباء عن الصالة والتعامل مع وجود بعض حالات الإغماء وعلى الفور وصلت سيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية وبدء التعامل كلا فيما يخصه، ومن خلال التعاون بين جميع الجهات المختصة تم السيطرة على الحريق بوحدات التكييف بنجاح والتأكد بعمل اللازم مع حالات الإصابة وشفط الدخان الموجود بالصالة ثم عودة الحياه إلى طبيعتها.

وتم تنفيذ التجربة من خلال إدارة الطوارئ والأزمات بقطاع العمليات بالتعاون مع قطاع الأمن، القطاع الهندسي، قطاع السلامة والصحة المهنية، قطاع العلاقات العامة والمراسم وشرطة ميناء القاهرة الجوي والحماية المدنية والجمارك والحجر الصحي والإسعاف وكافة الجهات العاملة بالمطار.

تأتي هذه التجربة في ضوء الالتزام بتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" للتأكد من الارتقاء بالمستوى التدريبي في مواجهة الأزمات والأحداث الطارئة وزيادة القدرة على مواجهة تلك الحالات بكفاءة إضافة إلى تحقيق التكامل والتعاون المستمر بين كافة الأجهزة العاملة بالمطار.