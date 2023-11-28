الأرصاد تعلن توقعات طقس الأربعاء 29 نوفمبر: أجواء باردة في هذه المناطق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، الثلاثاء، أن يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على سيناء، بارد ليلا، مشيرة إلى أنه يسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.