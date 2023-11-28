الخط الرابع لمترو الأنفاق.. أحدث صور لمحطات المرحلة الأولى

رئيس المجر تزور محطة مصر وتستقل أحد القطارات حتى الجيزة

كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة النقل مجموعة من أحدث الصور التي توضح تقدم أعمال تنفيذ محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

ونشرت وزارة النقل، عبر حسابها على فيس بوك، صورا لأعمال تنفيذ 3 محطات تشمل: حدائق الأشجار، الأهرام، والمتحف المصري.



المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

يبلغ طول هذه المرحلة 19 كم وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية وشارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو.

ثم يعبر الخط أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا إلى محطة الفسطاط بنهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.