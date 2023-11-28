وزير الكهرباء: انتهاء المشروع التجريبي لتركيب العدادات الذكية

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع التجريبي لتركيب العدادات الذكية، بالإضافة إلى مراكز البيانات وطرق الاتصال الخاصة بها، وذلك في نطاق بعض شركات توزيع الكهرباء.

وأضاف الوزير - في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر "التحول الرقمي في شبكات التوزيع" - أنه تم طرح مناقصة لتركيب عدادات ذكية في الموزعات والأكشاك والمحولات وكبار المشتركين، وذلك ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ مشروع العدادات الذكية، والتي تهدف جميعها لتحسين قدرات الشبكة لإدارة جانب الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى الفوائد الأخرى مثل تقليل الفقد في الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي والتي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية .

وأوضح أن القطاع عمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية في الفترة من 2014 حتى الآن، حيث تم إضافة خطوط كهربائية على جهد 500 كيلوفولت بإجمالي أطوال حوالي 4613 كم (بنسبة زيادة أطوال الخطوط لحوالي مرة ونصف عما كانت عليه الشبكة عام 2014) .

وتابع أنه تم أيضًا إضافة محطات محولات على جهد 500 كيلوفولت بإجمالي سعات حوالي 33375 م.ف.أ من خلال إنشاء 21 محطة محولات (بنسبة زيادة قدرها 340% عما كانت عليه الشبكة عام 2014).

ولفت إلى أنه يجرى حاليًا إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة للشبكة الكهربية القومية الموحدة الذي يهدف لتطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى الجمهورية ذات جهد 500 كيلوفولت و220 كيلوفولت، ويهدف أيضًا إلى مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار.

وفي مجال شبكات التوزيع، يتم العمل حاليًا على إنشاء وتطوير 19 مركز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء على عدة مراحل تغطى كافة أنحاء الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 مراكز تحكم على مستوى شركات (شمال وجنوب القاهرة والإسكندرية) لتوزيع الكهرباء، وجاري العمل في 4 مراكز تحكم وسيتم العمل في المرحلة المقبلة حسب جاهزية الشبكة الكهربائية.

وأكد على تطبيق أحدث ما تم الوصول إليه في أنظمة التحكم والمراقبة وتأسيس أنظمة اتصالات متطورة بغرض المراقبة والتحكم للموزعات والمحولات لمحطات التوزيع بطريقة آمنة وموثوقة، منوهًا بأن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري يسعى دائمًا إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهل الحصول على الخدمة وكذلك إجراءات السداد لأية مستحقات لدى شركات التوزيع مقابل الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمواطن.

وقال إنه منذ عام 2020، تم البدء في تشغيل المنظومة التكنولوجية المتكاملة لخدمات الكهرباء والتي تعتمد على فهم احتياجات المواطنين وكذلك اعتماد وسائل تكنولوجية قادرة على تحقيق ترابط وتكامل بين كافة عناصر القطاع لتلبية طلبات المواطنين.

وأضاف أن تلك المنظومة تضمنت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والتي من خلالها يستطيع المواطنين التقدم لطلب الخدمات بأي وقت ومن أي مكان من قائمة تتضمن 26 خدمة مفعلة حتى الآن، وقد توسعت المنصة في تلبية احتياجات أكثر من 4 ملايين مستخدم وأكثر من 100 ألف زائر شهريًا، وكذلك فقد تم تركيب أكثر من 2.9 مليون عداد كودي.

ولفت إلى أنه من ضمن عناصر المنظومة أيضًا إتاحة كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة بمراكز الخدمة، ليتمكن الموظف من تلبية كافة الطلبات المقدمة إلكترونياً بشكل متكامل، ومتابعة حالة الطلبات وتسييرها من خلال النظام.

وأشار الوزير إلى تواجد أكثر من 1000 مركز رئيسي وفرعي تابع لشركات التوزيع لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتحصيل الفواتير، بالإضافة لحوالي 360 ألف نقطة شحن إلكترونية تابعة لشركات الدفع الإلكتروني مثل (شركة فوري دهب وشركة دلتا للأنظمة الإلكترونية)، بالإضافة لتطبيقات الشحن من خلال الهاتف المحمول باستخدام خاصية NFC مثل تطبيق سهل وMyFawry.

كما تم إنشاء مركز المتابعة والتشغيل الرقمي بمبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد بمثابة حل حديث يهدف إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاع الكهرباء، ومتابعة حالة البنية التحتية وخدمات الطوارئ والأعطال والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها في شركات توزيع الكهرباء.

ويعمل المركز على تحسين جودة التغذية الكهربائية، مما يساعد في تحقيق استجابة سريعة وفعالة لمشاكل الكهرباء التي يواجهها المواطنون، ويتميز المركز بمميزات عالية الأمان، حيث يتم توفير المزيد من الحماية والأمان للمواطنين من خلال استخدام تقنيات التشفير والحماية الأخرى.

كما يتم تجهيز المركز بنظام رصد وإنذار مبكر للحوادث الكهربائية والحرائق، مما يساعد على تحقيق الأمن والسلامة الكاملة للمواطنين.