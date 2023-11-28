المشاط: السياحة أكثر القطاعات اهتمامًا من الدولة.. ومؤتمر للاستثمار في 2024 -تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاستثمار هو العنوان الأكبر، ولا يوجد قطاع مثل السياحة به اهتمام من الدولة مقارنة بباقي القطاعات.

وأضافت المشاط، في كلمتها اليوم الثلاثاء، خلال منتدى الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي، أن مضاعفة التشغيل في قطاع السياحة، لكل وظيفة مباشرة بالقطاع يوجد أربع وظائف غير مباشرة، وهذه نقطة مهمة، والهدف الأكبر هو ٣٠ مليون سائح، يعني وجود فرص استثمار كبيرة، وفرص لرفع كفاءة مقاصد سياحية مختلفة، والجزء الذي أشرف بالقيام به حاليًّا، هو كيفية خلق فرص مع شركاء التنمية المختلفين، وأعتقد أن الفترة المقبلة سيوجد خلالها فرص للتعاون في مجالات عديدة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن تطوير المناطق الأثرية، ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود الرامية لحماية وصون التراث الطبيعي العالمي، وأشير إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ما يسهم في نمو الاقتصاد، ومنفعة الشعب بشكل أكبر، والفترة السابقة شهدت استثمارًا من الدولة المصرية بالبنية التحتية وربط مدن ببعضها البعض، لتسهيل تجربة السائح، وهناك مؤتمر تعده الدولة خلال سنة ٢٠٢٤ للاستثمار، وسيكون على رأسها مشروعات السياحة، ومنتدى اليوم هو البداية.