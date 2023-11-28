زيادة نسب الإشغال.. أحمد عيسى: ارتفاع معدلات السياحة بنسبة 34% -تفاصيل

كتب-محمد أبو بكر:

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن معدلات السياحة ارتفعت بنسبة 34% خلال العام الجاري، وكذلك متوسط نسب الإشغال الفندقية التي تحقق أعلى مستوياتها الآن، وهو ما انعكس على ارتفاع متوسط سعر الإقامة.

وأضاف وزير السياحة، في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال منتدى الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي، أن معدلات الحركة السياحية وصلت في شهر أكتوبر إلى ثاني أعلى معدل للوفود السياحية في مصر منذ بدء التسجيل عام ٢٠٠٠، والنمو بنحو ٨% عن العام السابق بنفس الشهر.

وأشار عيسى إلى أن هناك حاجة أساسية تقف للوصول إلى ٣٠ مليون سائح، ومقاعد الطيران، و٢٠٠ ألف غرفة فندقية، ويتم العمل بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادتها، ومصر كان بها ٢١٢ ألف غرفة فندقية، وبنهاية العام متوقع الوصول إلى ٢٥٠ ألف غرفة فندقية.

ولفت الوزير إلى أن الدولة المصرية تعطي أهمية كبيرة للقاهرة والأقصر، ومشروعات إعادة الوجه الحضاري التي بها العديد من المواقع التاريخية والأثرية.