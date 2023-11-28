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BBC

«القاهرة الإخبارية»: دخول 7 شاحنات وقود جديدة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

11:55 ص الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

شاحنات الوقود ستدخل غزة

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كتب- مصراوي:

أكد محمد عبيد، موفد قناة «القاهرة الإخبارية»، دخول 7 شاحنات وقود جديدة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية من رفح، بتدفق عشرات الفلسطينيين العالقين بمصر لمعبر رفح لدخول غزة.

وتوصلت مصر وقطر والولايات المتحدة إلى هدنة إنسانية في غزة دخلت يومها الرابع اليوم، وكان من ضمن بنودها الإفراج عن مجموعة من الأسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالإضافة إلى دخول شاحنات مساعدات إنسانية من مواد غذائية وطبية وملابس إلى قطاع غزة عبر عبر فح البري، إلى جانب شاحنات الوقود.

شاحنات وقود قطاع غزة معبر رفح القاهرة الإخبارية طوفان الأقصى هدنة غزة

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