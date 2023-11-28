تجديد تكليف عمرو شكري بتسيير أعمال وظيفة الوكيل الدائم للأوقاف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بتجديد تكليف اللواء عمرو فاروق فريد شكري، بتسيير أعمال وظيفة الوكيل الدائم بديوان عام الوزارة.

واعتمد وزير الأوقاف، قرارًا بتجديد تكليف علاء حلمي محمد مرعي بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية، ورندا صلاح الدين محمود الدسوقي بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

واعتمد وزير الأوقاف، قرارًا بتجديد تكليف وليد محمد طه بحيري بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية بديوان عام الوزارة.