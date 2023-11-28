الرابط والخطوات.. بدء التظلم على نتيجة مسابقة الأزهر للابتعاث للخارج 2024

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بدأ مجمع البحوث الإسلامية، صباح الثلاثاء، تلقي طلبات التظلم على نتيجة مسابقة الابتعاث لدول العالم لعام 2024، والتي أعلنت نتائجها الخميس الماضي.

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وأتاح مجمع البحوث الإسلامية، التقدم بتظلم على نتيجة مسابقة الأزهر للابتعاث لدول العالم الخارجي لعام 2024، عبر الرابط التالي: هنا

وينشر "مصراوي" خطوات الطعن على نتيجة مسابقة الأزهر للابتعاث لدول العالم لعام 2024، على النحو التالي:

- الدخول على بوابة الأزهر الشريف.. هنا

- وضع رقم السجل والرقم القومي.

- الضغط على "دخول".

- مل البيانات المطلوبة.

- كتابة الملاحظات على نتيجة التظلم.

- الضغط على حفظ، والاحتفاظ برقم الطلب.

- متابعة الموقع أولا بأول لمعرفة النتيجة.

ومن جانبه، قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المسابقة قد مرت بمراحل مختلفة من الاختبارات بدءًا من الاختبارات التحريرية ثم الشفوية ثم المقابلة الشخصية، حيث تم التركيز في هذه الاختبارات على قدرات ومهارات المتقدمين وسماتهم الشخصية وهيئاتهم وعدد من المعايير التي تؤهلهم لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج لتعليم المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

أضاف عياد أن مبعوثي الأزهر الشريف لهم دور مهم في تحقيق رسالة الأزهر العالمية وهو ما يجعلهم يستشعرون مسؤولياتهم الوطنية والدينية؛ لأجل بيان معالم السماحة واليسر من خلال المهام العلمية التي تُناط به في المجتمعات المختلفة؛ لأن الشعوب بحاجة إلى التعرف على حقيقة الإسلام بعيدًا عن كل فهم متطرف ومخالف لصحيح هذا الدين الذي يدعوا للسلم والتعايش بين الناس جميعًا.