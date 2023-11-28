البسوا شتوي.. الأرصاد تحذر من تراجع الحرارة

اليوم.. المستشار محمود فوزي ضيف برنامج "من مصر" على "القاهرة الإخبارية"

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام القليلة الماضية شهدت تقلبات جوية بداية من انخفاض الحرارة ونشاط الرياح إلى أمطار على عدد كبير من المحافظات، لكن بداية من اليوم نشهد استقرار في حالة الطقس بشكل كبير.

وأضافت غانم، يوجد تراجع كبير في سرعات الرياح على معظم المناطق، لافتة إلى أن درجات الحرارة تظل منخفضة والتي تسجل على القاهرة 22 درجة، وفي الليل تصل لـ15 درجة وتكون أقل من ذلك على المدن الجديدة والمناطق المفتوحة.

وتابعت: "تلاشي فرص سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء، لكن تعود الشبورة المائية في الظهور مرة آخرى على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية"، لافتة إلى أن حالة الطقس تستقر حتى نهاية الأسبوع.

وحذرت المواطنين من الشبورة المائية والتي تكون كثيفة أحيانا، مطالبة القيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر.

وطالبت المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة الحالية خاصة لكبار السن والأطفال، حيث أصبحت درجات الحرارة منخفضة والطقس يكون أكثر برودة خلال ساعات الليل.