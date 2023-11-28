حدث ليلاً| سعر الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية.. وكواليس ضبط بطلة "فيديو المطبخ"
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
بعد مستوى تاريخي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول تعاملات المساء
هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء، وتراجع الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.
الأونروا: الوضع مأساوي في شمال غزة ويجب إدخال المزيد من المساعدات إليه
قال الناطق باسم الأونروا في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، إن المساعدات التي دخلت القطاع حتى الآن غير كافية
خادش للحياء.. الداخلية تكشف كواليس ضبط بطلة "فيديو المطبخ"
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل القبض على "إنجي.ح." المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور عبر بث مقاطع فيديو خادشة للحياء بالتعاون مع مقدم محتوى شهرته "كروان مشاكل" في الواقعة المعروفة بـ"فيديو المطبخ".
مؤتمر جماهيري لدعم السيسي في الفيوم (فيديو وصور)
شهدت محافظة الفيوم، مساء اليوم الإثنين، مؤتمرًا جماهيريًا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأييد ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة المقررة الشهر المقبل.
شعبة المخابز تكشف عن سعر الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية
كشف عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل منظومة الخبز الذي سيباع بـ جنيه، مشيرًا إلى أن المواطنين في حاجة إلى منظومة توفر الخبز بجانب العيش المدعم.
الوفد الأمني المصري يتحرك لقطاع غزة لاستلام المحتجزين الإسرائيليين
تحرك الوفد الأمني المصري لقطاع غزة لاستلام المحتجزين الإسرائيليين من الصليب الأحمر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
الخارجية القطرية: الدفعة الرابعة المفرج عنهم من سجون الاحتلال 30 قاصرًا و3 نساء
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، أن الدفعة الرابعة من المفرج عنهم من داخل السجون الإسرائيلية، نحو 30 قاصرًا و3 نساء.
داخل نفق المقاومة.. ماذا دار في لقاء السنوار و الأسرى الإسرائيليين؟
قالت صحيفة واينت العبرية، إن إحدى الأسيرات الإسرائيليات لدى المقاومة الفلسطينية، والتي خرجت خلال الأيام الماضية، ضمن اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس، كشفت عن لقاء جمع بين القائد في حركة المقاومة الفلسطينية حماس، يحيى السنوار و أسرى إسرائيليين في غزة.
بالفيديو.. لحظة تسليم القسام الدفعة الرابعة من الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر بغزة
قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه وفق المعلومات المقدمة من الصليب الأحمر فإن 11 أسيرًا إسرائيليا في طريقهم إلى إسرائيل.
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