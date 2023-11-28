عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: شرف لي وأشكر خادم الحرمين



كتب- حسن مرسي:

أعلن الإعلامي عمرو أديب، قرار المملكة العربية السعودية، منحه الجنسية السعودية، قائلًا: أنا حاليًا مواطن مصري سعودي .

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين: حصولي على الجنسية السعودية شرف لي، يتوج بها تاريخ طويل من العمل في المؤسسات الإعلامية السعودية.

وأعرب مقدم "الحكاية"، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على منحه الجنسية السعودية.