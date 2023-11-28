ننشر الضوابط الإجرائية للبوابة المصرية الموحدة للحج 1445هـ.. وموقع الإدارة المركزية للسياحة

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركة السياحة، إن ضوابط الحج والعمرة 1445 هـ، نصت على عدد من الضوابط الإجرائية الخاصة فيما يخص "البوابة المصرية الموحدة للحج، والموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة.

وأضاف "صادق"، لـ "مصراوي"، أن الضوابط نصت على إعلان القرعة في المواعيد المقررة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ويجب الالتزام بدقة البيانات، ورفع العقد المحرر بين الشركة وكل حاج على حده على الموقع الإلكتروني للوزارة، وعدد من الشروط.

وجاءت الضوابط الإجرائية الخاصة للبوابة المصرية الموحدة للحج، كما يلي:

- تقوم الشركات السياحية بتسجيل طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت.

- يتم الإعلان عن نتيجة القرعة في المواعيد المقررة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وإتاحتها من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج؛ تحقيقًا لمبدأ الشفافية.

- عقب إجراء القرعة الإلكترونية يقوم الموقع الإلكتروني بتحديد المواطنين الناجحين بالقرعة ويتم إنشاء قائمة انتظار وفقًا للترتيب الإلكتروني.

- يجب على جميع الشركات السياحية الالتزام بدقة البيانات التي يتم إدخالها على الموقع الإلكتروني، وتعتبر الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن صحة البيانات وأية أخطاء تقع بها وفقًا لما أثبتته على ذلك الموقع.

- إدخال الجوازات يكون لكل شركة على حده، بالحساب الخاص بها حتي لو متضامنة مع شركة أخري.

فيما جاءت، الضوابط الإجرائية الخاصة بالموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة، كالآتي:

- يجب على الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج رفع العقد المحرر بين الشركة وكل حاج على حده على الموقع الإلكتروني للوزارة وفقًا لنموذج العقد الموحد بمعرفة غرفة الشركات والمتاح مسبقًا على هذا الموقع متضمنًا جميع تفاصيل برنامج الحج وهي: (السكن، ومستوى الخدمات، ونوعية التسكين، والوجبات، والانتقالات، ووسيلة السفر، واسم شركة الطيران، وميناء السفر والعودة وتاريخهما، ومدة البرنامج، ومستوى الطوافة)، ويجب أن تتحقق الشركة من توقيع الحاج بنفسه على العقد والإقرار، وفي حالة ثبوت غير ذلك، يعتبر اعتذارًا من الحاج عن السفر، مع مايترتب على ذلك من آثار، كما يُحدد بالعقد المشار إليه الالتزامات المالية الأخرى على الحاج.

- يتم إدخال البيانات التفصيلية للسكن ونوع التسكين بالغرف على الموقع طبقًا لنموذج المعاينة الصادر من لجنة معاينات الحج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

- تقوم الشركة بمراجعة موقف الاستيفاءات أولًا بأول من خلال الصفحة المخصصة لذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة، وعلى الشركات السياحية سرعة اتخاذ اللازم في حالة وجود أي استيفاء ضمانًا لسرعة إنهاء الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

- للشركة الأم وحدها (شركة التضامن)، الحق في الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالشركات المتضامنة معها على بوابة خدمات الإدارة المركزية للشركات السياحة، بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتضامنات.

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