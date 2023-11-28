نشرة منتصف الليل| إطلاق سراح 11 أسيرًا إسرائيليا.. والأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الماضية، كان أبرزها، إطلاق سراح الإسرائييلين الـ 11 من جانب حماس، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية على النحو التالي:

بالفيديو.. لحظة تسليم القسام الدفعة الرابعة من الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر بغزة

قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه وفق المعلومات المقدمة من الصليب الأحمر فإن 11 أسيرًا إسرائيليا في طريقهم إلى إسرائيل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

داخل نفق المقاومة.. ماذا دار في لقاء السنوار و الأسرى الإسرائيليين؟

قالت صحيفة واينت العبرية، إن إحدى الأسيرات الإسرائيليات لدى المقاومة الفلسطينية، والتي خرجت خلال الأيام الماضية، ضمن اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس، كشفت عن لقاء جمع بين القائد في حركة المقاومة الفلسطينية حماس، يحيى السنوار و أسرى إسرائيليين في غزة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

هل تلجأ مصر لتعويم الجنيه للمرة الرابعة بعد الانتخابات الرئاسية؟.. "موازنة النواب" تُجيب

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حقيقة الأنباء المتعلقة بشأن تعويم جديد للجنيه المصري عقب الانتخابات الرئاسية 2024.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أمطار وشبورة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا