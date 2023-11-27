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BBC

حازم عمر يكشف عن خطته لتقليل أسعار الغذاء والدواء

11:21 م الإثنين 27 نوفمبر 2023

حازم عمر

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كتب- حسن مرسي:

قال حازم عمر، المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2024، إنه سيعمل على تقليل سعر الغذاء والدواء للمواطن المصري خلال فترة الإصلاح الاقتصادي التي تستغرق 3 سنوات.

وأوضح المرشح الرئاسي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين: انتقينا 4 قوائم من السلع الأكثر احتياجا للمواطن وسنتنازل عن الضريبة المضافة والرسوم الجمركية عليها للتخفيف عن المواطن.

وتابع حازم عمر، المرشح الرئاسي، أنه سيعمل على إلغاء ضريبة القيمة المضافة 14% على سلع الغذاء والدواء، مع رفع الضريبة على السلع الكمالية والترفيهية.

وأضاف المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2024، "الاقتصاد يحتاج لإصلاح شامل، نحن صادقين ولا نستخدم الشعبوية.. مفيش مرشح طلع قال هيصلح الوضع الاقتصادي في 3 سنوات".

وشدد حازم عمر، على ضرورة الاشتباك مع أزمة شح العملة خلال الفترة المحددة للحلحلة وصولًا إلى السعر العادل للجنيه مقابل الدولار، مؤكدًا أن الجنيه هو من فقد قيمته أمام الدولار وسنلجأ إلى بيع العديد من الأصول لتوفير العملة.

حازم عمر يكشف عن خطته تقليل أسعار الغذاء والدواء حازم عمر المرشح الرئاسي الانتخابات الرئاسية 2024

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