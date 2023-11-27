"البيع هيحصل".. حازم عمر يكشف مصادر توفير الدولار حال انتخابه رئيسًا

كتب- حسن مرسي:

استعرض المرشح الرئاسي حازم عمر، ملامح برنامجه الانتخابى فيما يخص الاقتصاد، مشيرًا إلى الاقتصاد المصري في مأزق شديد، والديون الخارجية سبب أساسي في أزمة شح العملة.

وأوضح المرشح الرئاسي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، أن الديون الخارجية أكبر ضاغط على وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه لهذا المستوى، مؤكدًا أن الدولة ممثلة في البنك المركزي المصري ليس لديها الأدوات لمجابهة الطلب المتزايد على العملة وتوفرها للقطاعات الرسمية.

وتابع حازم عمر، المرشح الرئاسي حديثه مستعرضًا المشاكل التي يعانى منها الاقتصاد المصري، قائلًا: ما نشهده حاليًا يمثل "غطس" للجنيه المصري الحلول مؤلمة للوصول إلى السعر العادل للجنيه المصري أمام الدولار، مشيرًا إلى أن هناك 29.6 مليار دولار من الديون لابد من سدادها في مواعيدها، بالإضافة إلى 37.5 مليار من الديون الثنائية بين الدولة المصرية مع الدول المقرضة ثنائيًا لابد من جدولتها.

وأكمل: هناك 53 مليار دولار تمثل ديون صندوق النقد الدولي ونادي باريس وبعض الجهات المانحة لابد من إلغاءها أو شطبها أو إعادة هيكلتها، وهذا يتطلب دخول عنصر السياسة فيها بشكل كبير.

وأوضح أنه يمكن تدبير تدفقات مالية من بيع تسب من بعض الشركات، ولكن هذا الأمر يتطلب وجود سعر عادل للجنيه أمام الدولار، مؤكدًا: "البيع هيتم وهيحصل، ولكن الوضع القائم حاليًا ليس مهيئًا لذلك ولابد للبحث عن حلول خارج الصندوق"، معربًا عن أمله في أن يعظم من الشراكات مع الدول والشركات والكيانات الكبرى لتوفير مصادر توفير الدولار حال انتخابه رئيسا.

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