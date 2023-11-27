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BBC

الحكومة بغزة: الاحتلال يمدد اعتقال مدير مجمع الشفاء الطبي 45 يومًا على ذمة التحقيق

10:41 م الإثنين 27 نوفمبر 2023

تمديد اعتقال مدير مجمع الشفاء الطبي

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مصراوي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدد اعتقال محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء في غزة 45 يوما على ذمة التحقيق.

وحمل مكتب الإعلام الحكومي بغزة، الاحتلال "الإسرائيلي" والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجرائم الوحشية ضمن الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة وعلى المستشفيات وعلى الطواقم الطبية.

كما حمل مكتب الإعلام الحكومي، الأمم المتحدة والاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن جريمة اعتقال وحياة وسلامة الطواقم الطبية وعلى رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، ونطالب بالإفراج الفوري والسريع عنهم وعن جميع المعتقلين.

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