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BBC

الوفد الأمني المصري يتحرك لقطاع غزة لاستلام المحتجزين الإسرائيليين

09:22 م الإثنين 27 نوفمبر 2023

معبر رفح

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(مصراوي):
تحرك الوفد الأمني المصري لقطاع غزة لاستلام المحتجزين الإسرائيليين من الصليب الأحمر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، تجاوز خلافات تنفيذ المرحلة الرابعة من تبادل المحتجزين والأسرى بجهود مصرية قطرية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف رشوان: "سيتم تنفيذ عملية تبادل المحتجزين والأسرى خلال الساعات القادمة وتضم ١١ إسرائيليا و٣٣ فلسطينيا".

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