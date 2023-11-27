الوفد الأمني المصري يتحرك لقطاع غزة لاستلام المحتجزين الإسرائيليين



(مصراوي):

تحرك الوفد الأمني المصري لقطاع غزة لاستلام المحتجزين الإسرائيليين من الصليب الأحمر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، تجاوز خلافات تنفيذ المرحلة الرابعة من تبادل المحتجزين والأسرى بجهود مصرية قطرية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف رشوان: "سيتم تنفيذ عملية تبادل المحتجزين والأسرى خلال الساعات القادمة وتضم ١١ إسرائيليا و٣٣ فلسطينيا".

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