هل خدمت نفسها بالحرب مع إسرائيل؟ مستشار حماس لمصراوي: "كانت ستفتح لنا أبواب البيت الأبيض"



كتب- محمد عمارة:

قال طاهر النونو، مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس، إن الحركة قدمت قادة شهداء وأبناء قادة شهداء، وأنهم يعتبرون كل "حمساوي" مشروع شهيد.

وأضاف "النونو"، لمصراوي، ردًا على ما يوجه للحركة بأنها تخدم مصالحها بعيدًا عن القضية الفلسطينية: "قادة حماس وأبناؤها يضحون بأنفسهم من أجل فلسطين وقضيتها التاريخية".

وأوضح: قدمنا قادة شهداء وأبناء قادة شهداء ونعتبر أننا مشاريع شهادة، همنا الوحيد هو فلسطين وتحريرها والقدس دون أي اعتبار آخر.

وأكمل المستشار السياسي لحماس: "لو أردنا خدمة ذاتنا لوافقنا منذ عقود أن نكون جزءًا من تسوية فاشلة وتفرش لنا البسط الحمراء ويفتح لنا أبواب البيت الأبيض وعواصم العالم الغربي ولكن نحن مصرون على المضي في هذا الطريق وندرك ثمنه ولن نتراجع عن القيام بدورنا وواجبنا الوطني وليس الحزبي".

وفي سياق مختلف، أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، تجاوز خلافات تنفيذ المرحلة الرابعة من تبادل المحتجزين والأسرى بجهود مصرية قطرية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف رشوان: "سيتم تنفيذ عملية تبادل المحتجزين والأسرى خلال الساعات القادمة وتضم ١١ إسرائيليا و٣٣ فلسطينيا".

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