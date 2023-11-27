"الجيزة": بدء تسكين المعلمين بمسابقة ال٣٠ ألف معلم الدفعة الأولى

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، بدء تسكين المعلمين بمسابقة ال٣٠ الف معلم الدفعة الأولى بتعليم الجيزة.

وأضافت المحافظة، في بيان الإثنين، أنه بدء تسكين المعلمين بمسابقة ال٣٠ ألف معلم الدفعة الاولى، من خلال الاستعلام عن اسم الإدارة التعليمية واسم المدرسة المسكن عليها بمسابقة الـ ٣٠ ألف معلم الدفعة الأولى، والتوجه إلى الإدارة المقبول بها يوم الاربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣.

وأشارت المحافظة إلى، أنه يجب مسوغات التعيين، كالتالي:

- أصل شهادة المؤهل العالي، والمؤهل التربوي لغير المؤهلات التربوية.

- شهادة الميلاد المميكنة.

- صور بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

- إقرار الذمة المالية.

- استمارة 103 ع ح.

- استمارة فحص طبي من التأمين الصحي متضمنًا اجتياز الكشف الطبي.

- استمارة 105 تأمين ومعاشات.

- إقرار موقع من المتعاقد أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة، مصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائيًا خلال الأربع سنوات السابقة من بدء التعاقد.

- الشهادة الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة، والتي تفيد اجتياز المتعاقد للإختبارات كشرط أساسي لقبول مسوغات التعاقد ووفقًا للكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

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