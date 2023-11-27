الرئيس السيسي يهنئ موريتانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال



(أ ش أ):

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الموريتانية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة الجمهورية الموريتانية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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