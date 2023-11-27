الجمعة المقبلة.. مؤتمر للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة بالقاهرة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن النائب عيد هيكل، المنسق العام للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن تنظيم مؤتمر جماهيري وسياسي حاشد؛ لدعم مرشح الوفد الرئاسي يوم الجمعة القادمة الموافق 1-12-2023.

وأوضح هيكل، وفق بيان الإثنين، أن المؤتمر سينطلق الساعة الخامسة مساءًا بساحة مناسبات النائب عيد هيكل بشارع مؤسسة الزكاة .

وأضاف المنسق العام للحملة الانتخابية، أن المؤتمر يأتي بحضور القيادات السياسية والشعبية وأعضاء الهيئة العليا للحزب ونواب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ.

اقرأ أيضًا:

أمطار وظاهرة مسيطرة صباحًا.. الأرصاد تعلن الطقس ودرجات الحرارة حتى الأحد المقبل

بجهود مصرية.. اقتراب تمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة يومين إضافيين

مفتي الجمهورية لـ "مصراوي": المحتكر ضميره معدوم

معدل الدخل والفائدة.. شروط التقديم في الإعلان الجديد من شقق سكن كل المصريين