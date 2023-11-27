رئيس "زراعة النواب" يطالب بتفعيل الرقابة لمواجهة أزمة السكر

كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن ارتفاع أسعار السكر حاليا، ليس له مبرر سوى جشع بعض التجار من ضعاف النفوس.

وأضاف "الحصري"، أن البلاد تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر حيث يصل حجم الإنتاج المحلي من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنويًا، في الوقت الذي تستهلك فيه البلاد نحو 3.2 ملايين طن من السكر سنويًا، وتتولى الدولة استيراد ذلك القارق لسد الفجوة في السكر، والتي لا تمثل نسبة كبيرة لكي تتسبب في أزمة.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلي ضرورة تفعيل الرقابة علي مثل تلك السلع الاستراتيجية، ومواجهة أى محاولات احتكارية فيها بكل حسم، لاسيما في تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية صعبة، وترتفع فيها تكلفة استيراد السلع.

وأكد البرلماني، ضرورة مراجعة خطة توزيع سلعة السكر، بداية من مصانع السكر حتى تصل إلي المستهلك، والعمل علي ضبط المنظومة والوقوف علي ثغرات التسريب والاحتكار والتعامل معها بكل حسم في تلك الفترة، وتفعيل القانون فيما يتعلق بعقوبة الاحتكار التى تصل إلي السجن ٧ سنوات وغرامة ٢ مليون جنيه.



اقرأ أيضًا:

أمطار وظاهرة مسيطرة صباحًا.. الأرصاد تعلن الطقس ودرجات الحرارة حتى الأحد المقبل

بجهود مصرية.. اقتراب تمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة يومين إضافيين

مفتي الجمهورية لـ "مصراوي": المحتكر ضميره معدوم

معدل الدخل والفائدة.. شروط التقديم في الإعلان الجديد من شقق سكن كل المصريين



